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Происшествия

На Иссык-Куле произошло двойное убийство. Милиция разыскивает подозреваемого

В селе Кашат Иссык-Кульского района убиты 54-летняя женщина и ее 29-летний сын. Преступление произошло накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«1 февраля примерно в 20.00 в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж. и ее сына 29-летнего И.К. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области и ОВД Иссык-Кульского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в совершении преступления подозревается житель одного из сел Иссык-Кульского района. Его личность сотрудникам милиции известна. Ведется его розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181974/
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