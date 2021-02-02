На Иссык-Куле произошло двойное убийство. Милиция разыскивает подозреваемого

В селе Кашат Иссык-Кульского района убиты 54-летняя женщина и ее 29-летний сын. Преступление произошло накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«1 февраля примерно в 20.00 в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж. и ее сына 29-летнего И.К. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области и ОВД Иссык-Кульского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в совершении преступления подозревается житель одного из сел Иссык-Кульского района. Его личность сотрудникам милиции известна. Ведется его розыск.