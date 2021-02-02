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Сюжет: Семейное насилие

В Джалал-Абадской области трое мужчин несколько лет насиловали двоюродного брата

В Джалал-Абадской области трое мужчин насиловали двоюродного брата. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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По его данным, с заявлением в милицию обратился 20-летний потерпевший. Он рассказал, что два двоюродных брата с лета 2011 по зиму 2012 года насиловали его.

С марта 2015-го по январь 2021-го заявителя насиловал еще один родственник. Пострадавший попросил принять меры в отношении всех подозреваемых.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 162 «Насильственные действия сексуального характера» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181953/
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