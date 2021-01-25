Особняки и более 20 квартир. Чиновника Минтранса уличили в незаконном обогащении

В отношении директора департамента дорожного хозяйства при Минтрансе начато досудебное производство по незаконному обогащению. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, установлено, что И.Ш.М. за период работы на госслужбе приобрел дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, большое количество крупного рогатого скота. Совокупная стоимость превышает официальные доходы чиновника.

Подозреваемый регистрировал все имущество на своих родственников и аффилированных лиц, которые не имеют официальных доходов. На них записали три особняка и автомашины представительского класса, еще один особняк и более 20 квартир в центральной части Бишкека.

Чиновник и его родственники часто выезжали на курорты в зарубежные страны.

«Предполагается, что И.Ш.М. значительно увеличил свои активы за счет проводимых ежегодных государственных закупок по строительству автотранспортных дорог республиканского значения, для реализации которых из средств бюджета ежегодно выделяется более 3 миллиардов сомов. Сейчас мы выявляем других сотрудников Минтранса, которые могут быть причастны к коррупционным преступлениям», — сообщили в ГКНБ.

Отметим, что директором департамента дорожного хозяйства является Шабданбек Иманкулов.