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Происшествия

На фабрике месторождения Терек-Сай прорвало отстойник

Накануне на месторождении золота Терек-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области прорвало отстойник оборотной воды обогатительной фабрики. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Кыргызалтын».

По его данным, создан оперативный штаб по урегулированию положения. Работы по устранению внештатной ситуации проводят под контролем ОсОО «Эти Бакыр Терексай». Приглашены представители региональных государственных органов и МСУ, местные жители для совместного отбора проб из почвы и воды.

«Отобранные образцы направят в лабораторию для установления на соответствие ПДК (предел допустимой концентрации) веществ. По результатам полученного анализа дадим официальную оценку воздействия на окружающую среду», — рассказали в компании.

ОсОО «Эти Бакыр Терексай» в производстве на обогатительной фабрике не использует цианиды.

На сегодня оперативно ликвидированы последствия пролива оборотной воды из отстойника обогатительной фабрики. Сейчас какой-либо угрозы населению и окружающей среде на месте происшествия нет. Устранены причины перелива оборотной воды из-за неполадок откачивающего насоса. Разрабатываются мероприятия по восстановлению размытых откосов на горном склоне.

«Для предоставления детальной информации по происшествию ОсОО «Эти Бакыр Терексай» совместно с представителями МСУ планирует разъяснительные работы среди местного населения. Ситуация стабилизировалась и находится под контролем компании», — заверили в ОАО «Кыргызалтын».

ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие турецких инвесторов и ОАО «Кыргызалтын».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180997/
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