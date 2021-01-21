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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан бывший гендиректор ОАО «Ошэлектро» Дыйканбай Даминов

По подозрению в вымогательстве взятки в размере 1 миллиона сомов задержан бывший генеральный директор ОАО «Ошэлектро» Дыйканбай Даминов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Уточняется, что с заявлением о принятии мер в Финансовую полицию обратился руководитель одного из закрытых акционерных обществ, который и сообщил о вымогательствах.

«Установлено, что представители ЗАО «Б.» ранее обратились к ОАО «Ошэлектро» с требованием погасить задолженность в сумме около 6 миллионов сомов за выполненную работу по выигранному тендеру, после чего тогда еще действующий директор ОАО «Ошэлектро» потребовал перевести на его личный банковский счет 1 миллион сомов в виде взятки», — сообщили в ГСБЭП.

из интернета
Фото из интернета. Дыйканбай Даминов

20 января бывший генеральный директор ОАО «Ошэлектро» был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180736/
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