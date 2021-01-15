Подделывали результаты ПЦР-тестов. Финпол задержал преступную группу

Межрайонный отдел Финансовой полиции по Сокулукскому и Московскому районам задержал преступную группировку. Они подделывали бланки лабораторных исследований (ПЦР-тестов) с отрицательными результатами. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Установлено, что недобросовестные лица, входящие в указанную преступную группу, осуществляли поставку бланков (сертификаты) лабораторных исследований с отрицательным результатом, при этом никаких отборов анализов и других медицинских процедур не проводили. Срок изготовления указанного сертификата занимал от одного до двух часов, стоимость составляла 3 тысячи сомов. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 359 УК КР», — сказали в ведомстве.

Двое подозреваемых задержаны 14 января при контрольном закупе. При обыске в их домах были обнаружены бланки на имена граждан Кыргызстана и других иностранных государств.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, а также медицинских учреждений, причастных к изготовлению и реализации поддельных сертификатов ПЦР-тестов», — отмечают в Финполе.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.