Жестоко избили, заставили жевать перец. Комитет ООН вынес решение по пыткам

Комитет ООН по правам человека признал, что в отношении 40-летнего Курманбека Чыныбекова применяли пытки. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

Уточняется, что в 2007 году Чыныбеков был осужден за скотокрадство. Для получения признательных показаний в совершении и других нераскрытых фактов кражи скота, трое сотрудников ОВД Аксыйского района применили в отношении него жестокие пытки.

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«Надев наручники, наносили удары кулаками в область головы, живота, почек. Били по голове тяжелой пепельницей. Перекрывали воздух полиэтиленовым пакетом, били дубинкой по пяткам, заставили жевать раскрошенный стручковый перец («атом»), мужчина терял сознание», — говорится в материалах дела.

Чыныбеков написал заявление на имя прокурора Аксыйского района о привлечении к ответственности сотрудников милиции, подвергших его к пыткам. Однако надзорный орган отказал в возбуждении уголовного дела. Все три инстанции суда, куда с жалобой обращался мужчина, так и не отменили постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров.

Из-за неэффективного расследования жалобы на пытки, 20 декабря 2012 года Чыныбеков при содействии адвокатов правозащитной организации «Справедливость» обратился в Комитет ООН по правам человека, который спустя восемь лет признал факт применения в отношении него пыток.