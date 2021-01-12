Глава управления внутренних расследований ГСБЭП стал фигурантом уголовного дела

АКС ГКНБ проводит проверку в отношении высокопоставленного офицера ГСБЭП по факту незаконного материального обогащения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«В отношении начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Т.Р.А. начато досудебное производство. Согласно данным, с 2014 по 2020 год на руководящих должностях он приобрел многочисленное недвижимое имущество, которое было зарегистрировано на подставных лиц из числа близких родственников», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отмечают, что работа по установлению фактов незаконного обогащения продолжается.

По данным 24.kg, фигурантом уголовного дела стал Айбек Токоев.