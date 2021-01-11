В Иссык-Кульской области из-за ревности мужчина задушил супругу. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в дежурную часть ОВД Тюпского района поступило телефонное сообщение о том, что в селе Долон мужчина задушил свою жену.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.

Следствие установило, что супруги в ноябре прошлого года после ссоры начали жить отдельно. 6 января женщина помирилась с мужем и вновь переехала к нему. 9 января после очередной ссоры из-за ревности подозреваемый задушил супругу, а после попытался покончить жизнь самоубийством.

Сейчас он находится в реанимационном отделении районной больницы. Ведется следствие.