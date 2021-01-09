Вымогательство $250 тысяч. Задержанными оказались Мелис Аспеков и Улан Джураев

Сотрудники АКС ГКНБ за вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу» задержали гражданских активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева. Информацию 24.kg подтвердили собственные источники в силовом ведомстве.

Уточняется, что с заявлением обратились руководители предприятия. Указано, что Мелис Аспеков и Улан Джураев грозили митингами руководству ГП.

Ранее Аспеков неоднократно заявлял, что возглавил штаб кандидата в президенты Садыра Жапарова по Чуйской области. Однако уполномоченный представитель Жапарова в ЦИК Алексей Мощин это опровергал, утверждая, что Аспеков на период агитации не имел к претенденту на высший государственный пост страны никакого отношения.

Подозреваемые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.