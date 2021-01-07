Экс-глава СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев задержан по подозрению в коррупции

В СЭЗ «Бишкек» выявлена устойчивая коррупционная схема вывода денежных средств. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ответственными лицами СЭЗ налажена устойчивая схема по извлечению теневых доходов при организации государственных и иных закупок товаров и услуг с привлечением подконтрольных поставщиков. Последние делали откаты от суммы заключенного договора бывшему руководству.

«Установлены факты нерационального использования финансовых средств гендирекции СЭЗ «Бишкек», выраженные в осуществлении необоснованных закупок и расходов. Кроме того, для коррупционного механизма необоснованно завышен ежегодный бюджет гендирекции, предусмотренный на приобретение товарно-материальных ценностей, путем занижения отчислений СЭЗ «Бишкек» в бюджет — от 2 процентов до 0,02 процента с 2016 по 2020 год. В ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР. Задержаны бывший гендиректор Генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек» и исполнительный директор. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — сообщили в ведомстве.

По данным 24.kg, АКС ГКНБ задержала бывшего главу свободной экономической зоны Дуйшена Ирсалиева.