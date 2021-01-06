224 килограмма наркотиков в 2020 году изъяли сотрудники милиции в Кыргызстане

С марта по декабрь 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли в Кыргызстане больше
«Было выявлено 119 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяты 224 килограмма
Отмечается, что в ходе рейдов из незаконного оборота также было изъято 16 единиц гладкоствольного оружия, 63 патрона к ним, три боевые и две шумовые гранаты, а также две единицы холодного оружия.
Антинаркотические мероприятия проводились с участием сотрудников ГКНБ, пограничников, таможенников и государственной службы исполнения наказаний.