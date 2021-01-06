224 килограмма наркотиков в 2020 году изъяли сотрудники милиции в Кыргызстане

С марта по декабрь 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли в Кыргызстане больше 224 килограммов наркотиков. Об этом сегодня сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

«Было выявлено 119 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяты 224 килограмма 682 грамма наркотических средств и прекурсоров, из них 2 килограмма 296 граммов героина, 27 граммов опия, 38 килограммов 947 граммов гашиша, 76 килограммов 616 граммов марихуаны, 41 килограмм 216 граммов каннабиса, 65 килограммов 80 граммов серной кислоты, 10 тысяч таблеток димедрола, 3,5 килограмма ртути», — сообщили в милиции.

Отмечается, что в ходе рейдов из незаконного оборота также было изъято 16 единиц гладкоствольного оружия, 63 патрона к ним, три боевые и две шумовые гранаты, а также две единицы холодного оружия.

Антинаркотические мероприятия проводились с участием сотрудников ГКНБ, пограничников, таможенников и государственной службы исполнения наказаний.