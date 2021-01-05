Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела

В результате взрыва газового баллона в точке общественного питания в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области пострадали 10 человек. Об этом 24.kg рассказали в Минздраве.

Отмечается, что вчера было госпитализировано 11 человек, позже одну женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Самый большой ожог получила 32-летняя женщина — 82 процента. Три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

По его данным, в результате происшествия пострадали пять мужчин и пять женщин, в том числе двухлетний ребенок.

«На сегодня два пациента находятся в реанимационном и шесть человек в хирургическом отделениях районной больницы. Еще двое пострадавших направлены в Таласскую областную объединенную больницу», — проинформировали в Минздраве.