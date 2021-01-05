10:57
USD 83.23
EUR 102.22
RUB 1.13
Происшествия

Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела

В результате взрыва газового баллона в точке общественного питания в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области пострадали 10 человек. Об этом 24.kg рассказали в Минздраве.

Отмечается, что вчера было госпитализировано 11 человек, позже одну женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.

«Самый большой ожог получила 32-летняя женщина — 82 процента. Три пациента остаются в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

По его данным, в результате происшествия пострадали пять мужчин и пять женщин, в том числе двухлетний ребенок.

 «На сегодня два пациента находятся в реанимационном и шесть человек в хирургическом отделениях районной больницы. Еще двое пострадавших направлены в Таласскую областную объединенную больницу», — проинформировали в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178865/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Несоблюдение норм пожарной безопасности. Названа причина пожара в точке фастфуда
Пожар в точке фастфуда в Таласской области потушен
Пожар в точке фастфуда. Четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Таласе горит точка фастфуда. Пострадали девять человек
Пожар в Бишкеке. Милиционеры вытащили из огня пострадавшего
В Бишкеке горело кафе
Пожар на улице Ахунбаева потушили
В Бишкеке на улице Ахунбаева горит жилой дом
При пожаре погибла 74-летняя женщина в селе Ак-Суу Московского района
Взрывчатых веществ в магазине оружия не было. Владелец прокомментировал ЧП
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предотвращен террористический акт. ГКНБ задержал боевика В Кыргызстане предотвращен террористический акт. ГКНБ задержал боевика
Попавший под поезд Тилек Жумабеков. В&nbsp;МВД сообщили подробности происшествия Попавший под поезд Тилек Жумабеков. В МВД сообщили подробности происшествия
Массовые беспорядки в&nbsp;Кербене. Начальник местного РОВД снят с&nbsp;должности Массовые беспорядки в Кербене. Начальник местного РОВД снят с должности
25&nbsp;лет двойной жизни. Как в&nbsp;Кыргызстане ловили подозреваемого в&nbsp;экстремизме 25 лет двойной жизни. Как в Кыргызстане ловили подозреваемого в экстремизме
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
5 января, вторник
10:49
Выборы президента. Милиция Кара-Суу оказывает давление на наблюдателей Выборы президента. Милиция Кара-Суу оказывает давление...
10:37
Смог в Бишкеке. Выбросы от ТЭЦ сравнят с показателями до ее реконструкции
10:31
Несоблюдение норм пожарной безопасности. Названа причина пожара в точке фастфуда
10:27
Журналист Дайырбек Орунбеков стал советником главы аэропорта «Манас»
10:23
Выборы президента. Фамилию Рашида Тагаева будут вычеркивать из бюллетеня