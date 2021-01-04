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Происшествия

Пожар в точке фастфуда. Четыре человека в крайне тяжелом состоянии

В результате пожара в точке продажи фастфуда в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом 24.kg рассказали в Минздраве.

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По его данным, 11 человек доставлены в территориальную больницу.

«Пострадавшим оказываеся противошоковая и инфузионная терапия. Также из областной больницы выехали два реаниматолога и два травматолога. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Согласно сведениям МЧС, причиной возгорания стал взрыв газового баллона, находящегося в точке общепита. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178818/
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