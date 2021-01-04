Попавший под поезд Тилек Жумабеков. В МВД сообщили подробности происшествия

25-летний житель Кемина Тилек Жумабеков не спасал человека. В ночь трагедии на железнодорожных путях он был один. Об этом стало известно в результате проведенной милицией проверки.

«Происшествие имело место 31 декабря в 23.45 на 3873-м километре перегона Джель-Арык — Быстровка в Кеминском районе. Молодой человек находился на рельсах один. Машинист поезда сигналил, пытаясь привлечь его внимание и предотвратить наезд. Происшествие зарегистрировано в управлении внутренних дел на транспорте как несчастный случай. Версия о том, что пострадавший пытался кого-то спасти, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе МВД.

О парне, пытавшемся спасти человека из-под колес поезда и в результате лишившемся ног, напомним, сообщили волонтеры, оказывающие его семье помощь. Эта версия активно распространилась и в социальных сетях.

Первые сутки после ЧП Тилек Жумабеков провел в территориальной больнице, после чего был срочно доставлен в реанимацию БНИЦТиО. По словам врачей, сейчас его жизни ничто не угрожает. Он переведен в общую палату.

По словам волонтеров, парень из малообеспеченной семьи, старший из трех детей и единственный кормилец. Они объявили сбор средств для оказания помощи семье Тилека.