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Происшествия

В Бишкеке выявили крупный склад с просроченными новогодними подарками для детей

Сотрудники Финансовой полиции обнаружили в Бишкеке частный склад, на котором предприниматели перебивали сроки годности на новогодних кондитерских подарках для детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«В преддверии Нового года в стране увеличивается спрос на кондитерские изделия, основными потребителями которых являются дети. Однако некоторые недобросовестные предприниматели пытаются нажиться и, подвергая риску детское здоровье, осуществляют реализацию просроченной и некачественной продукции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что склад был обнаружен ими в Бишкеке по улице Садыгалиева. Ранее в службу от жителей столицы поступили жалобы на качество реализуемой торговой точкой продукции.

«Установлено, что из арендуемого ОсОО «ТТТ Компани» склада в крупных объемах осуществлялась реализация просроченной кондитерской продукции (конфеты, печенье и различные сладости). На этом же складе сотрудники упомянутого ОсОО изменяли срок годности и дату выпуска сладостей», — отмечают в Финполе.

При обыске были обнаружены и изъяты аппараты для проставления даты выпуска, печати наклеек с переводом состава продукции на кыргызский язык и изменения даты выпуска на упаковках. Склад с просроченной продукцией опечатан. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178407/
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