Среди задержанных за вымогательство взятки — борец, брат чемпиона Кыргызстана Руслана Царева — Роман. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, сейчас устанавливается роль, которую в совершении инкриминируемого ему преступления сыграл задержанный.

В Федерации борьбы Кыргызстана редакции не смогли прокомментировать случившееся, отметив, что о произошедшем спортивное сообщество узнало из СМИ.

Напомним, сегодня стало известно о задержании милицией двух граждан, которые, по версии следствия, вымогали у бишкекчанина 380 тысяч сомов. Они обещали вывезти его в горы и убить.