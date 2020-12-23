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Происшествия

Вымогательство 380 тысяч сомов. Один из подозреваемых — борец Роман Царев

Среди задержанных за вымогательство взятки — борец, брат чемпиона Кыргызстана Руслана Царева — Роман. Информацию об этом 24.kg подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, сейчас устанавливается роль, которую в совершении инкриминируемого ему преступления сыграл задержанный.

В Федерации борьбы Кыргызстана редакции не смогли прокомментировать случившееся, отметив, что о произошедшем спортивное сообщество узнало из СМИ.

Напомним, сегодня стало известно о задержании милицией двух граждан, которые, по версии следствия, вымогали у бишкекчанина 380 тысяч сомов. Они обещали вывезти его в горы и убить.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177710/
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