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Происшествия

На территории бывшего завода Фрунзе взорвался котел. Пострадали три человека

В результате взрыва на территории бывшего завода Фрунзе пострадали три человека. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Уточняется, что сегодня примерно в 15.00 взорвался котел для плавки металла.

«Трех мужчин доставили в БНИЦТиО. 46-летнего мужчину после оказания медпомощи отправили домой на амбулаторное лечение. У 37-летнего мужчины ожоги первой и второй степени, пострадало лицо и верхние конечности, поражение составило 6 процентов. Его состояние удовлетворительное, находится в ожоговом отделении. Состояние 25-летнего пострадавшего медики оценивают как тяжелое, он в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ожогом лица», — проинформировали редакцию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177610/
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