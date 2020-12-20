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Происшествия

В жуткой аварии возле Токмака погибли восемь человек

Возле Токмака в ДТП погибли восемь человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД Чуйской области.

Отмечается, что авария произошла вчера примерно в 22.00 на 66-м километре автодороги Бишкек — Торугарт.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, несмотря на парапеты, выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA, которая направлялась в сторону Иссык-Куля.

Семь человек погибли после доставления их в больницу. За прошедший час скончался еще один участник ДТП. Двое находятся в медучреждении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177316/
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