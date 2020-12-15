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АКС ГКНБ задержала бывшего начальника южного отделения «Кыргыз темир жолу»

В южном отделении ГП «НК «Кыргыз темир жолу» выявили очередную коррупционную схему. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, бывшее руководство и ответственные лица госпредприятия наладили устойчивую схему вывода денег при осуществлении государственных закупок по завышенной стоимости с участием подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Выяснилось, что только по отдельным госзакупкам сумма нанесенного ущерба составила больше 11 миллионов сомов. За совершение противоправных действий задержали бывшего начальника южного отделения «Кыргыз темир жолу» Ю.Б.К. Сегодня его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Отметим, что ранее южным отделением ГП «НК «Кыргыз темир жолу» руководил Бахтияр Юнусов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176761/
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