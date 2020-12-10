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Происшествия

Внимание, розыск! В селе Арашан без вести пропала 24-летняя Баяна Малаева

Сотрудники ОВД Аламединского района разыскивают без вести пропавшую 24-летнюю Баяну Малаеву. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«24 ноября Баяна Малаева вышла из дома в селе Арашан и пропала без вести. Ее приметы: рост 155 сантиметров, полного телосложения, волосы черные длинные, глаза карие. Одета в бежевый пуховик, розовую кофту, черные джинсы, черные сапоги. Девушка страдает психическими расстройствами», — сообщили в областном УВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области . Без вести пропавшая 24-летняя Баяна Малаева

В милиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, обращаться по телефонам 0312363527, 0312363523, 0504772277, 0550343363, 0778000999.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176304/
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