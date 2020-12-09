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Происшествия

Задушил за долг в $3,5 тысячи. В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве

В Бишкеке по подозрению в убийстве задержан 32-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, что 8 декабря с заявлением обратился гражданин Ю.Б. Он просил оказать содействие в поисках без вести пропавшей 31-летней Н.А. Женщина перестала выходить на работу, ее телефон не отвечал на звонки.

«По адресу проживания женщины выехала следственно-оперативная группа. В квартире милиционеры обнаружили труп Н.А. Факт зарегистрирован в ЕРПП. По горячим следам задержан подозреваемый 32-летний Ю.Т. Его водворили в ИВС. Со слов задержанного, он приехал к гражданке Н.А. потребовать долг в сумме $3 тысячи 500. Между ними возник конфликт, в ходе которого он начал душить хозяйку квартиры и, взяв нож, нанес ей удары в шею, после чего скрылся», — сообщили редакции.

В ходе следственных действий был произведен неотложный обыск по месту проживания подозреваемого, где были изъяты пневматический пистолет Макарова, ножи, а также удостоверение с надписью «МВД Служба собственной безопасности». В МВД такого подразделения не существует.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176102/
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