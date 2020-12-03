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Задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов

В Бишкеке по подозрению в систематических поборах с подчиненных задержан директор государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«АКС ГКНБ выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в государственном учреждении «Кадастр» при Государственном агентстве по земельным ресурсам при правительстве КР. Была установлена причастность директора госучреждения М.А.Т. к незаконным поборам денежных средств на систематической основе», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

2 декабря подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175323/
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