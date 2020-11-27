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Происшествия

В Чуйской области милицейская погоня закончилась стрельбой

Сотрудники УОБДД Чуйской области были вынуждены применить табельное оружие, преследуя подозреваемых. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что инцидент произошел накануне в селе Кировское.

«26 ноября в ходе совместного с ГСБЭП рейда сотрудники УОБДД на одном из контрольно-пропускных пунктов Иссык-Атинского района остановили для проверки документов две автомашины марки «Мерседес-Бенц». Водители не подчинились требованиям милиционеров и попытались скрыться. В результате погони одна из преследуемых машин была остановлена в районе села Кировское. Находившиеся в ее салоне люди начали угрожать милиционерам физической расправой и оказали активное сопротивление. Сотрудник милиции был вынужден произвести предупредительные выстрелы в воздух», — сообщили в МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Личность одного из водителей установлена, ему 23 года. В милиции не сообщают, что именно перевозили задержанные, отмечая лишь, что в салоне автомашины находились неустановленные предметы, заклеенные скотчем. Вторая автомашина и ее водитель объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174674/
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