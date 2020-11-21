Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Задержанный Э.М. состоял в группировке Алманбета Анапияева, убитого в 2015 году в Беларуси.

«Задержанный подозревается в совершении ряда преступлений на территории Кыргызстана, имеет непосредственное отношение к фактам перестрелок в Джалал-Абадской области и другим резонансным криминальным разборкам. Кримавторитет и возглавляемая им преступная группировка использовались бывшим руководителем ОАО «Кыргызнефтегаз» Р.Бостоновым для совершения противоправных действий в отношении предпринимателей и других жителей региона, которые неоднократно жаловались в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.