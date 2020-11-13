14:54
USD 84.51
EUR 99.61
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов

Оперуполномоченный УВД Ленинского района Бишкека задержан сотрудниками ГКНБ за вымогательство взятки. Милиционер требовал 100 тысяч сомов, чтобы прекратить досудебное производство по одному из дел. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Задержание произошло накануне.

«Оперуполномоченный УВД Ленинского района Бишкека З.Ж.А был задержан 12 ноября при получении части взятки в размере 30 тысяч сомов. Задержанный вымогал 100 тысяч сомов у человека, в отношении которого велось досудебное производство», — сообщили в ГКНБ.

По факту вымогательства взятки возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172926/
просмотров: 1486
Версия для печати
Материалы по теме
Ветеринары вышли в защиту своего руководителя, задержанного ГКНБ
МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 12-летняя Аида Суерова
Пострадавшие торговцы Орто-Сайского рынка жалуются на безразличие администрации
Сам не умею, но других научу. Милиция провела рейд по соблюдению санитарных норм
В Погранслужбе объяснили причины затора на кыргызско-казахской границе
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
Милиция задержала мошенника. Брал машины на ремонт и продавал их
В Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова
Два года назад Орто-Сайский рынок штрафовали за нарушения пожарной безопасности
Популярные новости
Торговцы Орто-Сайского рынка о&nbsp;возможных причинах и&nbsp;последствиях ночного пожара Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда
На&nbsp;Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
В&nbsp;Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова В Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
13 ноября, пятница
14:31
Экс-министра образования и науки Каныбека Исакова похоронили в городе Ош Экс-министра образования и науки Каныбека Исакова похор...
14:25
В ЦИК спорят, можно ли кандидатам в президенты фотографироваться с детьми
14:12
COVID-19. В Бишкеке открыли штаб медиков-добровольцев и волонтеров
13:56
Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
13:50
В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов