В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов

Оперуполномоченный УВД Ленинского района Бишкека задержан сотрудниками ГКНБ за вымогательство взятки. Милиционер требовал 100 тысяч сомов, чтобы прекратить досудебное производство по одному из дел. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Задержание произошло накануне.

«Оперуполномоченный УВД Ленинского района Бишкека З.Ж.А был задержан 12 ноября при получении части взятки в размере 30 тысяч сомов. Задержанный вымогал 100 тысяч сомов у человека, в отношении которого велось досудебное производство», — сообщили в ГКНБ.

По факту вымогательства взятки возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.