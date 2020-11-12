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Происшествия

Не поделили дорогу. В Оше милиционер выстрелил в водителя авто

В Оше задержали сотрудника управления внутренних дел на транспорте, который выстрелил в водителя авто. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

По его данным, инцидент произошел 10 ноября примерно в 17.30 по улице Масалиева. Водители не поделили дорогу, после чего подрались. Один из них выстрелил в сторону второго из травматического пистолета, но пуля пролетела мимо.

В ходе поисковых работ милицонеры задержали подозреваемого, им оказался сотрудник правоохранительных органов. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Материалы дела направили в прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172711/
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