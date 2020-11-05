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Сюжет: Насилие над детьми

Беременная 16-летняя девушка покончила с собой. Отца ребенка заключили в ИВС

В Ошской области беременная 16-летняя девушка покончила с собой. Об этом 24.kg сообщила адвокат матери погибшей Назгуль Суюмбаева.

По ее словам, 25 августа девушка вышла из дома и не вернулась, а 16 сентября ее тело обнаружили в водохранилище в Кара-Суйском районе.

«Экспертиза показала, что девушка была беременна. Когда она была жива, УЗИ подтвердило, что она в положении. Мама погибшей — трудовой мигрант, когда все произошло, была в России, в КР оставался ее сын. Со слов последнего девушка жаловалась на то, что парень, с которым она дружила, и его родственники давили на нее с требованием сделать аборт. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР. После результатов экспертизы мама погибшей написала еще одно заявление по факту доведения до самоубийства. Вчера парня заключили в ИВС», — сказала Назгуль Суюмбаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172100/
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