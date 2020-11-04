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Происшествия

Сотрудники «Тазалыка» едут по Бишкеку в кузове мусоровоза

В Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники бишкекского муниципального предприятия «Тазалык» едут в кузове мусоровоза. Очевидец насчитал в не предназначенной для пассажирских перевозок машине как минимум семерых сотрудников коммунальной службы. Запись на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Максим Золотых.

«МП «Тазалык», у вас на предприятии, наверное, настолько все плохо, что вы своих сотрудников заставляете рисковать жизнями», —  поинтересовался блогер.

В пресс-службе МП «Тазалык» 24.kg не смогли прокомментировать ситуацию, пообещав представить подробную информацию позже. Инцидентом заинтересовались и сотрудники патрульной милиции Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171903/
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