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Задержан член тендерной комиссии ГП «Кыргызтеплоэнерго». Вымогал 500 тысяч сомов

Антикоррупционной службой ГКНБ по факту вымогательства 500 тысяч сомов задержан член тендерной комиссии по закупке угля в один из филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго». Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что У.Р. вымогал указанную сумму в виде вознаграждения от представителя субъекта предпринимательской деятельности через руководство ГП «Кыргызтеплоэнерго» для положительного решения вопроса в присуждении победы в тендере по приобретению большого объема угля в рамках подготовки отраслей экономики к осенне-зимнему периоду на 2020-2021 годы», — сообщили в ГКНБ.

По факту вымогательства взятки возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171862/
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