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Происшествия

Начальника медицинского управления МВД Кыргызстана задержали за взятки

Сотрудники АКС ГКНБ выявили и пресекли коррупционную схему, действовавшую при прохождении милиционерами военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что руководство управления систематически получало взятки за вынесение положительных медицинских заключений.

«2 ноября задержали начальника медицинского управления — председателя Военно-врачебной комиссии МВД полковника милиции Ж.Ж.К. В рамках расследуемого уголовного дела АКС ГКНБ зафиксировала факты получения денежных средств от кандидатов на службу в ОВД, в том числе и во вновь создаваемое управление Патрульной службы милиции, состояние здоровья которых не соответствовало предъявляемым требованиям (низкий рост, лишний вес, слабое зрение и тому подобное)», — сказали в ведомстве.

По факту получения взятки возбудили уголовное дело. Задержанного водворили в ИВС ГКНБ. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171741/
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