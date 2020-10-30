11:44
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Происшествия

Задержан главный ветеринар страны Калысбек Жумаканов. Подозревается в коррупции

Сотрудниками АКС ГКНБ выявлена коррупционная схема, продолжительное время действовавшая в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Задержан директор инспекции Калысбек Жумаканов и некоторые его подчиненные. Об этом сегодня сообщает пресс-центр национального комитета.

«Установлено, что должностные лица Госинспекции в целях незаконного получения материальных или иных благ заключили заведомо невыгодные для государства контракты, где основным условием было извлечение теневых доходов за счет фиктивного повышения поголовья скота и искусственного завышения цен. При этом использовалась коррупционная схема, которая ограничивала возможность участия посторонних компаний, что обеспечивало доступ к государственным закупкам только подконтрольным и аффилированным поставщикам», — сообщили в ГКНБ.

из интернета
Фото из интернета. Калысбек Жумаканов

Уточняется, что выявлены факты закупок вакцин и биопрепаратов в особо крупных размерах. Они осуществлялись без научно-экономического обоснования, что привело к последующему списанию препаратов, а также незаконному продлению их срока годности.

«По итогам аудита, проведенного Счетной палатой, только по одному факту закупок вакцин от бруцеллеза для крупного рогатого скота выявлена сумма ущерба в размере 31 миллиона сомов. В рамках расследуемого дела задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ директор Госинспекции Ж.К.Т., начальник управления А.М.Ж., начальник отдела Р.Ч.О. и заведующий лабораторией Ч.С.Б.», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171364/
просмотров: 1939
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане с начала года милиционеры совершили больше 97 тысяч выездов
Задержан начальник управления «Кыргыз темир жолу» Канат Джетенбаев
ГКНБ начал проверку в МП «Бишкексвет»: запросили документы сотрудников
Реформа милиции. Комментарий экспертов в связи с задержанием чиновника ГУОБДД
Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети
Взятки, откаты и братишки. Видео рабочего дня высокопоставленного милиционера
В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
По подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев
Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев
В ГНС ответили на заявление Финпола об участии налоговиков в коррупции
Популярные новости
Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили студентов из&nbsp;Пакистана В Бишкеке неизвестные избили студентов из Пакистана
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
11:26
Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстане электронную демократию Гражданские активисты предлагают развивать в Кыргызстан...
11:23
Шаисту Шатманову сняли с поста гендиректора ЭлТР. Назначен Эрлан Догдурбеков
11:23
В Бишкеке милиционеры нашли ранее пропавшего 23-летнего Ратбека Валиева
11:18
Митинг работников «Северэлектро» продолжается возле Дома правительства
11:11
COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек