20:22
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Происшествия

Убийство в селе Кара-Жыгач. Милиция возбудила уголовное дело

Около села Кара-Жыгач обнаружено обгоревшее тело мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
В селе Кара-Жыгач обнаружено обгоревшее тело мужчины

Уточняется, что сотрудники милиции недалеко от места обнаружения трупа нашли машину «Мерседес Бенц».

«В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции установлена личность мужчины, им оказался 61-летний житель села Кара-Жыгач. Для выяснения всех обстоятельств дела сотрудники милиции проводят ряд следственных и оперативных мероприятий», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171322/
просмотров: 1011
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Кара-Жыгач обнаружено обгоревшее тело мужчины
В посольстве Кыргызстана в России рассказали подробности убийства таксиста
Жестокое убийство беременной женщины в Оше. Подозреваемый признал свою вину
В Сокулуке мужчина убил своего брата топором
В Санкт-Петербурге забили насмерть таксиста из Кыргызстана
В городе Ош муж до смерти избил свою беременную жену
В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами
В Арашане 30-летний сельчанин зарубил своего отчима топором
Убийство в Нижней Ала-Арче. Подозреваемую госпитализировали
Неудачная шутка. Житель Ноокена убил друга во время пикника
Популярные новости
Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
На&nbsp;границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в&nbsp;воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов В Бишкеке задержан экс-директор Центра судебных представительств Тимур Шамбетов
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
29 октября, четверг
20:19
Кыргызстан просит у Казахстана безвозмездной помощи для медиков Кыргызстан просит у Казахстана безвозмездной помощи для...
20:15
Горожанин придумал, как собрать деньги на пианино в сквере столицы. Нужны лайки
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:49
Новая инфекционная больница Оша начнет принимать пациентов с COVID-19 с ноября
19:26
В парке «Ынтымак» в Бишкеке сломали декоративные фигурки