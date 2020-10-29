Убийство в селе Кара-Жыгач. Милиция возбудила уголовное дело

Около села Кара-Жыгач обнаружено обгоревшее тело мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что сотрудники милиции недалеко от места обнаружения трупа нашли машину «Мерседес Бенц».

«В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции установлена личность мужчины, им оказался 61-летний житель села Кара-Жыгач. Для выяснения всех обстоятельств дела сотрудники милиции проводят ряд следственных и оперативных мероприятий», — сообщили редакции.