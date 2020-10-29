Жестокое убийство беременной женщины в Оше. Подозреваемый признал свою вину

Подозреваемый в жестоком убийстве беременной женщины в Оше признал свою вину. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

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Уточняется, что мужчина водворен в СИЗО.

«Подозреваемый заявил, что действительно избил свою жену и тещу. Последняя скончалась от полученных травм 27 октября. Он сказал, что супруга и теща постоянно издевались над ним. В день трагедии он выпил спиртное, пришел домой, его вновь стали оскорблять, после чего он избил женщин кулаком», — рассказали редакции.

Напомним, что в Оше мужчина до смерти избил свою беременную супругу и тещу. От полученных травм женщины скончались. Его задержали в Бишкеке.