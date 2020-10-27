Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов

Финансовая полиция выявила коррупционную схему, в которую вовлечены сотрудники Социального фонда и Государственной налоговой службы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
«Должностные лица, обладая властными полномочиями, вступили в сговор для незаконного получения материальных благ, а также предоставления таковых благ и преимуществ отдельной золотодобывающей компании (ЗАО «КГ.К.»). В результате в бюджет республики от предприятия не поступили дополнительно начисленные налоговые платежи и страховые взносы. Общий ущерб, нанесенный бюджету, превышает 9 миллиардов сомов», — рассказали редакции.
По факту коррупции возбудили уголовное дело. Ведется расследование.