На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух

В Баткенской области на кыргызско-таджикском участке границы вновь произошел конфликт. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГПС Кыргызстана.

Уточняется, что конфликт произошел сегодня примерно в 16.45 в местности Уч-Добо Баткенского района. Граждане Таджикистана начали прокладывать водопроводные трубы.

«Прибывший на место пограничный наряд КР потребовал прекратить работы на неописанном участке госграницы. Однако граждане РТ не подчинились требованиям, более того, они вступили в словесную перепалку. Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также недопущения эскалации инцидента пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух. Сейчас работы остановлены», — сообщили редакции.

В Погранслужбе отметили, что сейчас представители обеих стран проводят встречу. В переговорах принимают участие местные органы власти и правоохранительные структуры. Обстановка на данном участке госграницы стабильная.