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Сюжет: Семейное насилие

В городе Ош муж до смерти избил свою беременную жену

В Оше мужчина до смерти избил свою жену. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что мужчина избил супругу два дня назад, а сегодня она скончалась от полученных травм. Его задержали в Бишкеке.

В УВД южной столицы подтвердили этот факт. По данным милиции, по подозрению в убийстве задержан 32-летний А.А.

«В ходе следствия выяснилось, что женщина скончалась от полученных травм. Помимо супруги, была избита и ее мать. Последняя находится в тяжелом состоянии в больнице. Со слов свидетелей, погибшая была беременна и должна была скоро родить. По некоторым данным, мотивом для убийства послужила ревность. Этот факт проверяется и зарегистрирован в ЕРПП», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170412/
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