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Сюжет: Беспорядки после выборов

Во время беспорядков в Бишкеке зафиксировано 20 фактов нападения на журналистов

Директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элина Каракулова сегодня на круглом столе «СМИ и власть: взаимодействие или противостояние?» в 24.kg сообщила, что во время политического противостояния в октябре 2020 года зафиксировано 20 фактов нападения на журналистов.

По ее словам, противостояние власти и СМИ — явление нормальное. Другое дело — ценностные ориентиры на политической арене и национальной площадке. И там и там — разное понимание свободы слова.

«Мы в который раз поняли, что СМИ практически не защищены, что в вопросах физической, что кибербзопасности журналисты предоставлены сами себе. Нет никакой защиты, есть абсолютный хаос, беспорядок и анархия. Нет также реакции властей на журналистские расследования, на дата-истории. Это очень сильно демотивирует журналистов», — сказала Элина Каракулова.

Учредитель «Кактус.медиа» Дина Маслова отметила, что редакции испытывают прессинг с разных сторон. Это кибербуллинг, когда сотни троллей спамят, жалуются на страницы, организуются DOS-атаки, попытки скрыть и увести страницы в соцсетях.

«Давайте вспомним, как всех глушили 5 октября, — это один из элементов помешать работе СМИ. Есть и старый добрый метод — подкупить, раздать должности, найти какую-нибудь родню. Не надо арестовывать счета, можно и по-другому деморализировать информационный ресурс. Поэтому нужно усиливать не только правовую защиту, но и информационную безопасность», — считает Дина Маслова.

Участники также признали факт лишения журналистов механизма самозащиты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170137/
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