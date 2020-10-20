Антикоррупционная служба ГКНБ задержала экс-главу Госэкотехинспекции

Задержан экс-директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбек Джунушев. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержание прошло в рамках плановых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в системе государственного архитектурно-строительного надзора. В ГКНБ заявляют, что пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности управления архитектурно-строительного надзора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

«Установлены все участники коррупционной цепи из числа должностных лиц Госэкотехинспекции. Всего шесть человек, в том числе начальник управления и заведующий сектором, от которых получены признания в инкриминируемых им преступлениях. В рамках материалов досудебного производства установлено, что руководил коррупционной схемой экс-директор Джолдошбек Джунушев, который на систематической основе получал определенную часть при распределении незаконно полученных денежных средств. 20 октября 2020 года он задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В рамках досудебного производства продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении.