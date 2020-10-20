В Бишкеке произошла массовая драка. Милиция возбудила досудебное производство

В Бишкеке около ресторана «Ала-Тоо» произошла массовая драка. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, что в милицию сообщение о драке поступило 15 октября примерно в 23.00.

«Выяснилось, что конфликт произошел между неизвестными гражданами, на месте также находились представители добровольной народной дружины. В эту же ночь за медицинской помощью в Нацгоспиталь обратился гражданин Я.В. с диагнозом «ушибленные раны на лице, отеки мягких тканей лица». Пострадавший с заявлением в милицию не обращался. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР», — сообщили редакции.