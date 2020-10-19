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Происшествия

Подозреваемый в разбое скончался после задержания. ГКНБ начал расследование

В городе Оше мужчина скончался после задержания милиционерами. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, в правоохранительные органы обратился местный житель и рассказал, что 5 октября к нему обратились двое граждан с предложением провести операцию по обмену денег.

Во время встречи неизвестные приставили к нему пистолет и угрожали убийством, если он не отдаст им все деньги — 4 миллиона 230 тысяч сомов. Затем подозреваемые посадили его в автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами, отвезли на улицу Пржевальского и оставили. После нападавшие скрылись.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере; группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» УК КР.

В ходе следствия допросили 27-летнего жителя микрорайона «Он-Адыр», его водворили в ИВС. Выяснилось также, что одним из подозреваемых в совершении преступления является житель села Муркут, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Подозреваемый пытался оказать сопротивление при задержании. При нем был найден травматический пистолет и патроны. Правоохранители доставили подозреваемого в УВД, где он потерял сознание. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался не приходя в сознание.

Служба внутренних расследований МВД начала проверку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Расследует дело ГКНБ.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что он умер якобы в результате применения пыток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169778/
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