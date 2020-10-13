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Сюжет: Милицейские ЧП

В Бишкеке замначальника СБНОН стрелял в своего подчиненного

Заместитель начальника Службы по борьбе с оборотом наркотиков Нурмат Болпонов стрелял в своего подчиненного. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что вчера начальник одного из отделов пришел в кабинет к заместителю главы СБНОН, между милиционерами произошел конфликт, который перерос в драку.

«Подчиненный обвинил Болпонова в том, что во время беспорядков 5 октября он бросил личный состав и ушел. Когда началась драка, замначальника достал из кобуры пистолет и стал стрелять. Начальник отдела не пострадал. Известно, что между Болпоновым и другими подчиненными произошел конфликт», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169033/
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