Во время беспорядков в Бишкеке митингующие избили водителя и угнали грузовик

После беспорядков, произошедших 5 октября в Бишкеке, Внутренние войска МВД потеряли военный грузовик. Данный факт 24.kg подтвердили в ведомстве.

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Уточняется, что военная машина была припаркована около Кыргызского драмтеатра.

«Во время беспорядков водитель сидел в авто, его окружила толпа. Нашего водителя избили и бросили, а машину угнали. Мы подали ориентировку», — сообщили редакции.

Фото из соцсетей

Напомним, что после выборов депутатов Жогорку Кенеша в столице произошли митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Участники акции протеста сломали ворота «Белого дома», а затем подожгли кабинеты здания. Во время беспорядков пострадали 1 тысяча 218 человек, 19-летний Алтынбек уулу Умутбек погиб.