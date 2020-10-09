Журналисту «Азаттыка» угрожали во время митинга у здания Дома правительства

Журналисту «Азаттыка» угрожали во время освещения митинга у здания правительства. Случай произошел сегодня на акции протеста сторонников экс-депутата Садыра Жапарова. Об этом сообщили в издании.

По их данным, во время вещания в прямом эфире неизвестные подошли к корреспонденту «Азаттыка» и заявили, что радио неправильно освещает митинг. Один из мужчин сказал, что они намерены «прийти в офис «Азаттыка», и потребовал покинуть площадь.

По словам журналиста, его тянули за руки и пнули в ногу. В целях личной безопасности корреспонденту пришлось прекратить вещание и покинуть площадь.

Напомним, что в столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова митингуют на Старой площади.