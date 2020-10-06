На площади избили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Информацию 24.kg подтвердил юрист Бактыбек Жумашев. Он находился на месте событий.

По его словам, митинг на площади Ала-Тоо продолжается. Митингующие спрашивают, где лидеры партий.

«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать, что он должен ответить за Каркыру. Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал», — рассказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, противостояние митингующих с силовиками, продолжающееся с 20.00, завершилось захватом «Белого дома».