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На площади избили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова

На площади избили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Информацию 24.kg подтвердил юрист Бактыбек Жумашев. Он находился на месте событий.

По его словам, митинг на площади Ала-Тоо продолжается. Митингующие спрашивают, где лидеры партий.

«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать, что он должен ответить за Каркыру. Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал», — рассказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, противостояние митингующих с силовиками, продолжающееся с 20.00, завершилось захватом «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167745/
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