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Беспорядки в Бишкеке. В «Белый дом» заходят митингующие

Фото из соцсетей. Митингующие зашли в «Белый дом»

Противостояние митингующих с силовиками, продолжающееся с 20.00, завершилось захватом «Белого дома».

Участники акции протеста зашли в здание. На территории нет сотрудников СГО. По неподтвержденным данным, президент Сооронбай Жээнбеков вылетел на юг. Руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев, пресс-секретарь Толгонай Стамалиева недоступны для комментариев.

На площади Ала-Тоо по-прежнему сбои со связью. Журналисты не могут выйти в эфир и передать информацию. Сообщается, что вместе с протестующими в здание «Белого дома» вошел сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр.

Лидеров партий, не согласных с предварительными итогами выборов в парламент, на площади нет. Ситуацию никто из них пока не комментирует.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167736/
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