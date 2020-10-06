Беспорядки в Бишкеке. В «Белый дом» заходят митингующие

Противостояние митингующих с силовиками, продолжающееся с 20.00, завершилось захватом «Белого дома».

Участники акции протеста зашли в здание. На территории нет сотрудников СГО. По неподтвержденным данным, президент Сооронбай Жээнбеков вылетел на юг. Руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев, пресс-секретарь Толгонай Стамалиева недоступны для комментариев.

На площади Ала-Тоо по-прежнему сбои со связью. Журналисты не могут выйти в эфир и передать информацию. Сообщается, что вместе с протестующими в здание «Белого дома» вошел сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр.

Лидеров партий, не согласных с предварительными итогами выборов в парламент, на площади нет. Ситуацию никто из них пока не комментирует.