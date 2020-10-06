Беспорядки в Бишкеке. Врачей бригады скорой помощи избили, машину разграбили

Медиков бригады скорой помощи избили. Об этом сообщил завотделением Центра экстренной медицины Егор Борисов.

«Одну бригаду нашли. Медики избиты, в больнице, машина разграблена. Автомобиль второй бригады нашли разбитым, но не можем найти врачей», — написал он в Twitter.

Ранее Егор Борисов заявлял, что пропали две машины скорой помощи. «Мы не можем найти две бригады. С ними пропала связь», — говорил он.

Врач попросил всех сообщить, если вдруг увидят автомобили Nissan с госномером 8893BC и Mercedes-Benz Sprinter с госномером 7565BB. «Пожалуйста, напишите, если увидите их, ищем по всему городу», — подчеркнул он.

Напомним, что митингующие разбили еще шесть машин скорой помощи, одному фельдшеру разбили голову камнем.