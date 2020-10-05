Беспорядки в Бишкеке. Спецназовец выстрелил в журналиста

Во время беспорядков в Бишкеке в журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова выстрелил спецназовец. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам журналиста, силовик видел, что он в светоотражающем жилете, снимал на камеру, стоя в освещенном месте. Однако спецназовец все же выстрелил в него. «Что-то пролетело над головой, почувствовал волосами. Еще миллиметр — и попало бы в голову. Я не ранен», — сказал Айбол Кожомуратов.
Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Пострадавшие есть с обеих сторон.