Беспорядки в Бишкеке. Спецназовец выстрелил в журналиста

Во время беспорядков в Бишкеке в журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова выстрелил спецназовец. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам журналиста, силовик видел, что он в светоотражающем жилете, снимал на камеру, стоя в освещенном месте. Однако спецназовец все же выстрелил в него. «Что-то пролетело над головой, почувствовал волосами. Еще миллиметр — и попало бы в голову. Я не ранен», — сказал Айбол Кожомуратов.

Момент выстрела в меня.



Спецназовец видел, что я в светоотражающем жилете, снимал на камеру специально стоя в освещённом месте, чтобы меня было видно, но почему-то он решил подстрелить меня. Что-то пролетело над головой, почувствовал волосами. Ещё миллиметр и попало бы в голову. https://t.co/ivVbdM55ud — Aibol Kozhomuratov (@AKozhomuratov) October 5, 2020

Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Пострадавшие есть с обеих сторон.