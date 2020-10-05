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Происшествия

Беспорядки в Бишкеке. Спецназовец выстрелил в журналиста

Во время беспорядков в Бишкеке в журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова выстрелил спецназовец. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам журналиста, силовик видел, что он в светоотражающем жилете, снимал на камеру, стоя в освещенном месте. Однако спецназовец все же выстрелил в него. «Что-то пролетело над головой, почувствовал волосами. Еще миллиметр — и попало бы в голову. Я не ранен», — сказал Айбол Кожомуратов.

Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Пострадавшие есть с обеих сторон. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167709/
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