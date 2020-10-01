Стали известны подробности автонаезда в Кызыл-Кие

Стали известны подробности автонаезда в городе Кызыл-Кие. Как сообщила пресс-служба УВД Баткенской области, инцидент произошел 25 сентября примерно в 20.00 на улице Масалиева. Читайте по теме Микроавтобус наехал на группу людей в Кызыл-Кие. Два человека пострадали

Уточняется, что водитель на микроавтобусе «Мерседес-Бенц Спринтер» сбил 28-летнего жителя Кадамджайского района и скрылся с места происшествия. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статьям 297 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств», 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство.

Личность водителя установлена, ведутся следственные мероприятия.

В день ДТП пострадавший был доставлен в региональную больницу. Назначены необходимые экспертизы.

Как уточнили в ведомстве, пока мотивы автонаезда неизвестны.