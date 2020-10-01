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Происшествия

Разжигание межрегиональной вражды. Задержаны лидеры общественного объединения

В Бишкеке задержали пятерых человек за разжигание межрегиональной вражды и призывы к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, вчера в Сети начали распространять видео, где неизвестные обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к насильственному захвату власти. Следственная служба ГУВД столицы начала досудебное производство. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.

В ходе досудебного производства личности мужчин установили и задержали 26 членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан». Двадцать из них находились в состоянии наркотического опьянения.

В ИВС водворили пятерых лидеров движения, трое из них ранее судимы:

  • Шамиль Муканбаев;
  • Амангельди Артыков, ранее дважды судим за хранение наркотиков;
  • Акылбек Олджембаев, ранее дважды судим за изнасилование и контрабанду;
  • Рыскелди Бериков;
  • Кубанычбек Джумаканов, ранее трижды судим за грабеж, хулиганство и кражу.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167013/
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