Разжигание межрегиональной вражды. Задержаны лидеры общественного объединения

В Бишкеке задержали пятерых человек за разжигание межрегиональной вражды и призывы к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По ее данным, вчера в Сети начали распространять видео, где неизвестные обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к насильственному захвату власти. Следственная служба ГУВД столицы начала досудебное производство. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.
В ходе досудебного производства личности мужчин установили и задержали 26 членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан». Двадцать из них находились в состоянии наркотического опьянения.
В ИВС водворили пятерых лидеров движения, трое из них ранее судимы:
- Шамиль Муканбаев;
- Амангельди Артыков, ранее дважды судим за хранение наркотиков;
- Акылбек Олджембаев, ранее дважды судим за изнасилование и контрабанду;
- Рыскелди Бериков;
- Кубанычбек Джумаканов, ранее трижды судим за грабеж, хулиганство и кражу.
Следствие продолжается.